القضاء البريطاني يرفض الإفراج بكفالة عن مؤسس "ويكيليكس"
لندن- أ ش أ:
رفض القضاء البريطاني الإفراج بكفالة عن مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، إلى حين النظر في الطعن الذي تقدم به القضاء الأمريكي في قرار عدم تسليمه إلى الولايات المتحدة.
وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، الأربعاء، أن القضاء البريطاني قال إن أسانج ينبغي عليه البقاء في سجن بريطاني .
وكانت لندن قد رفضت طلب تسليم مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة بسبب حالته الصحية.
يُشار إلى أن مؤسس ويكيليكس متهم بالتجسس وتهمة إساءة استخدام الحاسوب بعدما نشر وثائق عسكرية واستخباراتية سرية أمريكية منذ أعوام.
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