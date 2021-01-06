أكثر الكلمات إنتشاراً

المصالحة الخليجية مبادرة إحلال السيارات سد النهضة لقاح كورونا السنة الجديدة 2021 أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا

القضاء البريطاني يرفض الإفراج بكفالة عن مؤسس "ويكيليكس"

03:03 م الأربعاء 06 يناير 2021
القضاء البريطاني يرفض الإفراج بكفالة عن مؤسس "ويكيليكس"

جوليان أسانج

لندن- أ ش أ:

رفض القضاء البريطاني الإفراج بكفالة عن مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، إلى حين النظر في الطعن الذي تقدم به القضاء الأمريكي في قرار عدم تسليمه إلى الولايات المتحدة.

وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، الأربعاء، أن القضاء البريطاني قال إن أسانج ينبغي عليه البقاء في سجن بريطاني .

وكانت لندن قد رفضت طلب تسليم مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة بسبب حالته الصحية.

يُشار إلى أن مؤسس ويكيليكس متهم بالتجسس وتهمة إساءة استخدام الحاسوب بعدما نشر وثائق عسكرية واستخباراتية سرية أمريكية منذ أعوام.

هذا المحتوى من

جوليان أسانج القضاء البريطاني مؤسس ويكيليكس

الخبر التالى:

النمسا تُقدّم موعد توزيع لقاح كورونا.. والأولوية لهذه الفئات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 144583

    عدد المصابين

  • 115414

    عدد المتعافين

  • 7918

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 85966424

    عدد المصابين

  • 60912753

    عدد المتعافين

  • 1858630

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:إخلاء سبيل متهمين في قضية فيرمونت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا