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وسائل إعلام سورية: تضرر محطة كهرباء تل تمر إثر قصف تركي

03:00 م الأربعاء 06 يناير 2021
وسائل إعلام سورية: تضرر محطة كهرباء تل تمر إثر قصف تركي

أرشيفية

دمشق- أ ش أ:

أفادت وسائل إعلام سورية، الأربعاء، بأن قصفا تركيا بالقذائف على محيط تل تمر بالحسكة شمال شرقي سوريا؛ أدى إلى تضرر محطة كهرباء تل تمر وخروجها عن الخدمة.

وقال مدير كهرباء الحسكة وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية: إن "قوات الاحتلال التركي اعتدت بقذائف الهاون على محطة كهرباء تل تمر شمال غرب مدينة الحسكة؛ ما أدى لخروجها عن الخدمة".

وأفاد ناشطون سوريون معارضون، في وقت سابق الأربعاء، بأن القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها صعدت قصفها ناحية تل تمر في ريف الحسكة الشمالي الغربي.

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دمشق سوريا قصف تركي محطة كهرباء

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