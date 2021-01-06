أكثر الكلمات إنتشاراً

المصالحة الخليجية مبادرة إحلال السيارات سد النهضة لقاح كورونا السنة الجديدة 2021 أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا

الاستخبارات العراقية: القبض على "مفتي داعش" في بغداد

12:35 م الأربعاء 06 يناير 2021
الاستخبارات العراقية: القبض على "مفتي داعش" في بغداد

أرشيفية

بغداد- أ ش أ:

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، القبض على ما يُعرف بـ"مفتي داعش" بديوان الدعوة والمساجد، في عملية استخباراتية في بغداد.

وأوضحت الوكالة في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، الأربعاء، أنه من خلال المتابعة المستمرة والتدقيق لموقف النازحين في بغداد، تمكنت قوات الوكالة المتمثلة بقسم استخبارات الدورة التابع لمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في منطقة الدورة.

وأشارت إلى أن المتهم مطلوب وفق أحكام المادة (4) إرهاب؛ لانتمائه لعصابات التنظيم الإرهابي، والذي عمل بما يسمى قاطع الفرات بمحافظة الأنبار بمنصب مفتي داعش في ديوان الدعوة والمساجد، خلال سيطرة داعش على المحافظة قبل عمليات التحرير، ونزح مع العوائل النازحة إلى بغداد للتخفي عن أنظار القوات الأمنية.

ولفتت إلى أن أحد أشقائه إرهابي قُتل أثناء انفجار دار مفخخ في قضاء راوه بمحافظة الأنبار قرب دائرة الكهرباء في الفترات السابقة، وتم تدوين اعتراف المتهم وإيداعه التوقيف لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

هذا المحتوى من

الاستخبارات العراقية بغداد العراق القبض على مفتي داعش

الخبر التالى:

وكالة الأدوية الأوروبية تستأنف تقييمها لقاح "موديرنا"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 144583

    عدد المصابين

  • 115414

    عدد المتعافين

  • 7918

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 85966424

    عدد المصابين

  • 60912753

    عدد المتعافين

  • 1858630

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:إخلاء سبيل متهمين في قضية فيرمونت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا