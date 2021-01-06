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ارتفاع مبيعات جنرال موتورز خلال الربع الأخير من العام 2020

11:23 ص الأربعاء 06 يناير 2021
ارتفاع مبيعات جنرال موتورز خلال الربع الأخير من العام 2020

جنرال موتورز

واشنطن - (د ب أ):

أعلنت مجموعة جنرال موتورز أكبر منتج للسيارات في الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، ارتفاع مبيعاتها خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 5% عن الفترة نفسها من العام السابق إلى 771323 سيارة.

وذكرت المجموعة أن مبيعات التجزئة خلال الربع الأخير من العام الماضي كانت الأفضل منذ 2007، حيث زادت بنسبة 12% سنويا.

وبلغ إجمالي مبيعات المجموعة خلال العام الماضي ككل مليونين و 547339 سيارة بتراجع نسبته 12% عن العام السابق، في حين تراجعت مبيعات التجزئة خلال العام الماضي ككل بنسبة 6%.

وقال ستيف كارلسيل النائب التنفيذي لرئيس الشركة إن "أداء جنرال موتورز كان أفضل من أداء الصناعة ككل خلال الربع الأخير وخلال العام الماضي بأسره بنسبة كبيرة لأن فرق التصنيع والتوريد والوكلاء لدينا حافظوا على سلامة الناس في العمل، و استمرارنا في طرح المنتجات الجديدة.

وتابع كارلسيل، أن العمل الجماعي الاستثنائي سيجهز كل شخص للنجاح في 2021 مع استمرار تعافي الاقتصاد و استمرارنا في زيادة إنتاج الشاحنات والسيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في)".

جنرال موتورز مبيعات جنرال موتورز الولايات المتحدة

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