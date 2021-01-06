أكثر الكلمات إنتشاراً

المصالحة الخليجية مبادرة إحلال السيارات سد النهضة لقاح كورونا السنة الجديدة 2021 أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا

السنغال تُعيد فرض حالة الطوارئ مع ارتفاع إصابات كورونا

10:15 ص الأربعاء 06 يناير 2021
السنغال تُعيد فرض حالة الطوارئ مع ارتفاع إصابات كورونا

الرئيس السنغالي ماكي سال

داكار- أ ش أ:

أعلن ماكي سال رئيس السنغال حالة طوارئ جديدة بالبلاد، استجابة لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا التي تجتاح مناطق في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وذكرت قناة "فرانس تي في إنفو" الإخبارية الفرنسية، الأربعاء، أن حظر التجول الليلي سيفرض اعتبارا من اليوم في منطقتي "دكار" و"تيس" اللتين قال عنهما الرئيس سال إنهما موطن أكثر من 90% من الحالات المصابة بكورونا، وسيكون ارتداء الكمامات إجباريا وستحظر كل التجمعات.

وأضافت القناة أن الإجراءات الجديدة تأتي بعد مرور ستة أشهر من رفع حالة الطوارئ السابقة، في محاولة لتعزيز الاقتصاد الذي تضرر بشدة جراء القيود على التنقل خلال الموجة الأولى لتفشي الفيروس.

وكانت السنغال قد سجلت 19 ألفا و964 حالة إصابة بكورونا و428 وفاة منذ بدء الجائحة.

وارتفع معدل الإصابات الجديدة برقم قياسي ليصل إلى 240 حالة في 26 ديسمبر الماضي وفي 29 ديسمبر الماضي تم تسجيل 7 وفيات، وهو ثاني أعلى عدد للوفيات إلى الآن.

هذا المحتوى من

ماكي سال رئيس السنغال فرض حالة الطوارئ إصابات كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

اليمن يدعو المجتمع الدولي لإعلان الحوثيين "جماعة إرهابية"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 144583

    عدد المصابين

  • 115414

    عدد المتعافين

  • 7918

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 85966424

    عدد المصابين

  • 60912753

    عدد المتعافين

  • 1858630

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض لليوم الخامس.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا