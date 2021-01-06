السنغال تُعيد فرض حالة الطوارئ مع ارتفاع إصابات كورونا

داكار- أ ش أ:

أعلن ماكي سال رئيس السنغال حالة طوارئ جديدة بالبلاد، استجابة لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا التي تجتاح مناطق في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وذكرت قناة "فرانس تي في إنفو" الإخبارية الفرنسية، الأربعاء، أن حظر التجول الليلي سيفرض اعتبارا من اليوم في منطقتي "دكار" و"تيس" اللتين قال عنهما الرئيس سال إنهما موطن أكثر من 90% من الحالات المصابة بكورونا، وسيكون ارتداء الكمامات إجباريا وستحظر كل التجمعات.

وأضافت القناة أن الإجراءات الجديدة تأتي بعد مرور ستة أشهر من رفع حالة الطوارئ السابقة، في محاولة لتعزيز الاقتصاد الذي تضرر بشدة جراء القيود على التنقل خلال الموجة الأولى لتفشي الفيروس.

وكانت السنغال قد سجلت 19 ألفا و964 حالة إصابة بكورونا و428 وفاة منذ بدء الجائحة.

وارتفع معدل الإصابات الجديدة برقم قياسي ليصل إلى 240 حالة في 26 ديسمبر الماضي وفي 29 ديسمبر الماضي تم تسجيل 7 وفيات، وهو ثاني أعلى عدد للوفيات إلى الآن.