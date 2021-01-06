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الفلبين تُطمئن شعبها: لم نرصد السلالة المتحورة من كورونا بعد

10:08 ص الأربعاء 06 يناير 2021
الفلبين تُطمئن شعبها: لم نرصد السلالة المتحورة من كورونا بعد

فيروس كورونا في الفلبين

مانيلا- (د ب أ):

طمأن مسؤولو الصحة في الفلبين، الشعب، الأربعاء، بأن السلالة الجديدة الأكثر ضراوة من فيروس كورونا التي اكتشفت لأول مرة في بريطانيا، لم يتم رصدها بعد في البلاد.

وقالت وزارة الصحة إن هذا استند إلى تحليل لعينات من المرضى المحتجزين في المستشفيات والمسافرين الذين وصلوا في نوفمبر وديسمبر.

وحظرت الفلبين مؤقتا دخول المسافرين الأجانب من 21 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة ، حتى 15 يناير لمنع انتشار سلالة فيروس كورونا الجديدة.

وحتى الثلاثاء، بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا في الفلبين 479 ألفا و693 شخصا، وبلغت حصيلة الوفيات 9321 حالة.

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