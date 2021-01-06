السراج يرحب بالمصالحة الخليجية: "خطوة في الاتجاه الصحيح"

طرابلس- (د ب أ):

رحب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، بمخرجات القمة الخليجية التي عقدت في السعودية، مُعتبرًا أنها "نجحت في تصفية الأجواء وتعزيز التآخي بمنطقة الخليج العربي".

وأكد السراج، في بيان نشره المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق، أن "إعلان العلا" هو "خطوة في الاتجاه الصحيح ... نأمل أن تقود إلى لم الشمل العربي وأن تساهم بفاعلية في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وإنهاء جميع التدخلات السلبية وتذليل العقبات التي تعترض الجهود المبذولة لتحقيق ذلك".

وشدد على "أهمية البناء على هذا الاتفاق لترسيخ الالتزام الكامل بمبادئ الاحترام المتبادل وسيادة الدول ووحدتها الوطنية، وضمان الأمن والحفاظ على الاستقرار وتعزيز التعاون الاستراتيجي البناء في كامل الوطن العربي، وإقامة شراكات بين الدول العربية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ العمل الاقتصادي العربي المشترك".