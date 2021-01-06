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تفجيرات سبتمبر جديدة.. رسالة صوتية تهدد أمريكا

05:19 ص الأربعاء 06 يناير 2021
تفجيرات سبتمبر جديدة.. رسالة صوتية تهدد أمريكا

أرشيفية

كشفت شبكة "سي بي إس" الأمريكية، الأربعاء، أن رسالة صوتية مصممة إلكترونيًا تلقتها أبراج مراقبة في عدد من المطارات في مدينة نيويورك وضواحيها.


والرسالة مفادها بأن "طائرة مدنية سوف تصطدم بمبنى الكونجرس الأمريكي يوم الأربعاء وذلك للانتقام من مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني".

وأضافت "سي بي إس" أنه جرى إبلاغ قادة البنتاجون والأجهزة الأمنية بهذا الحادث.

التسجيل الصوتي مصمم ومهندس إلكترونيًا ولا يقف وراءه أيُّ مشتبه فيه، فيما تجري السلطات تحقيقات واسعة.

ووفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، فإن التسجيل لا يستند إلى تهديدات جدية، وقد جرى إيصاله بعد اختراق أنظمة الاتصالات في عدد من أبراج المراقبة في مطارات نيويورك.

وجلسة الأربعاء المنتظرة ستلتئم بهدف تأكيد مصادقة المجمع الانتخابي التي تمت في الرابع عشر من ديسمبر الماضي على فوز بايدن بـ306 من أصوات كبار الناخبين، مقابل 232 صوتا لترامب.

تفجيرات سبتمبر رسالة صوتية نيويورك

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