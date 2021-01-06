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إغلاق صناديق الاقتراع بعد جولة إعادة بمجلس الشيوخ في ولاية جورجيا

03:09 ص الأربعاء 06 يناير 2021
إغلاق صناديق الاقتراع بعد جولة إعادة بمجلس الشيوخ في ولاية جورجيا

أرشيفية

واشنطن - (د ب أ):
أُغلقت صناديق الاقتراع في ولاية جورجيا جنوبي الولايات المتحدة بعد أن أدلى الناخبون بأصواتهم في انتخابات إعادة رئيسية سوف تحدد الحزب السياسي الذي يسيطر في مجلس الشيوخ الأمريكي من بين الجمهوريين والديمقراطيين.

وقالت السلطات في الولاية إن الانتخابات جرت بشكل سلس دون أنباء عن طوابير طويلة في ظل نسبة إقبال منخفضة نسبيا من جانب الناخبين.

ومن المقرر انتخاب عضوين في مجلس الشيوخ، لمقعدين يشغلهما الجمهوريون حاليا.

وتجرى جولة الإعادة نظرا لعدم نجاح أي مرشح في الحصول على نسبة 50% من الأصوات اللازمة للفوز في الانتخابات التي أجريت في أوائل نوفمبر. وأجريت جولة الإعادة يوم الثلاثاء بين المتنافسين الاثنين الحاصلين على أعلى نسبتين من الأصوات لكل مقعد من الاثنين.

وسوف تؤثر نتيجة السباق على مدى سهولة تنفيذ الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن لأجندته.

وإذا فاز الجمهوريون بمقعد واحد فقط من المقعدين، سيحتفظون بالسيطرة على المجلس الأعلى في الكونجرس. أما إذا فاز الديمقراطيون بكليهما، فسوف يكون مجلس الشيوخ مقسما بين الفريقين، لكن نائبة الرئيس الأمريكي في الإدارة الجديدة، الديمقراطية كامالا هاريس ، يمكن أن تعمل على تحديد الكفة الراجحة.

إغلاق صناديق الاقتراع مجلس الشيوخ جورجيا

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