سنغافورة تطالب العمال الوافدين بإجراء اختبار إضافي للكشف عن كورونا
سنغافورة - (د ب أ):
تطالب سنغافورة العمال الأجانب الوافدين حديثا بإجراء اختبار روتيني إضافي لمدة سبعة أيام للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى إشعار الإقامة في المنزل لمدة 14 يوما المفروض حاليا.
ومن المقرر أن تدخل تلك الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ بدءا من اليوم الأربعاء، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لوزارة القوى العاملة.
وسيبقى العمال في منشأة مخصصة لنظام الاختبار لمدة أسبوع وسيتمكنون من الانتقال إلى أماكن النوم بعد الانتهاء من الروتين.
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