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ترامب: سألقي اليوم خطابًا في واشنطن

01:20 ص الأربعاء 06 يناير 2021
ترامب: سألقي اليوم خطابًا في واشنطن

دونالد ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه سيلقي اليوم خطابًا أمام أنصاره في واشنطن.

وكتب ترامب عبر حسابه على "تويتر"، أنه سيلقي خطابًا في الساعة الحادية عشر صباحًا بتوقيت شرق أمريكا، في تجمع احتجاجي لأنصاره على نتيجة الانتخابات التي فاز بها الديمقراطي جو بايدن، ويحمل الاحتجاج عنوان "أنقذوا أمريكا".

وأعاد ترامب نشر تغريدة للإعلام عن موعد الاحتجاج، وكتب عليها: "سأكون هناك. يوم تاريخي".

دونالد ترامب واشنطن تويتر جو بايدن

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