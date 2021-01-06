ترامب: سألقي اليوم خطابًا في واشنطن
أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه سيلقي اليوم خطابًا أمام أنصاره في واشنطن.
وكتب ترامب عبر حسابه على "تويتر"، أنه سيلقي خطابًا في الساعة الحادية عشر صباحًا بتوقيت شرق أمريكا، في تجمع احتجاجي لأنصاره على نتيجة الانتخابات التي فاز بها الديمقراطي جو بايدن، ويحمل الاحتجاج عنوان "أنقذوا أمريكا".
I will be speaking at the SAVE AMERICA RALLY tomorrow on the Ellipse at 11AM Eastern. Arrive early — doors open at 7AM Eastern. BIG CROWDS! pic.twitter.com/k4blXESc0c— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2021
وأعاد ترامب نشر تغريدة للإعلام عن موعد الاحتجاج، وكتب عليها: "سأكون هناك. يوم تاريخي".
I will be there. Historic day! https://t.co/k6LStsWpfy— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2021
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