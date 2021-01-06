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اسكتلندا: لن نستقبل ترامب للعب الجولف

12:42 ص الأربعاء 06 يناير 2021
اسكتلندا: لن نستقبل ترامب للعب الجولف

رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن

وكالات

أعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن، أنها لن تسمح بأي زيارة للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى اسكتلندا للعب الجولف، مؤكدة أن قيود كورونا في بلادها تطبق عليه كغيره، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وقالت ستورجون إنه ليس لديها فكرة عن خطط سفر ترامب، مشددة على أن قواعد الإغلاق في البلاد التي تمنع دخول معظم الزوار تنطبق أيضا عليه.

وكانت صحيفة "صنداي بوست" كشفت أن ترامب يخطط لزيارة إلى اسكتلندا على متن طائرة عسكرية، خلال الفترة المقبلة، فيما نفقت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني لصحيفة "ذا هيل" تلك الأنباء.

رئيسة وزراء اسكتلندا ترامب قيود كورونا

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