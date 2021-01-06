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وكالات استخبارات أمريكية: روسيا وراء اختراق شبكات حكومية

12:16 ص الأربعاء 06 يناير 2021
وكالات استخبارات أمريكية: روسيا وراء اختراق شبكات حكومية

وكالة الاستخبارات الأمريكية

واشنطن - (د ب أ)

ربطت مجموعة من وكالات الاستخبارات الأمريكية، مساء الثلاثاء، رسميا الاختراق الذي تم اكتشافه مؤخرًا لوكالات حكومية أمريكية ومؤسسات البنية التحتية الحيوية، بروسيا.

وقالت الوكالات في بيان مشترك بشأن تحقيقهم في الوقائع: "يشير هذا العمل إلى أن جهة فاعلة في مجال التهديد المستمر المتقدم، من المحتمل أن تكون روسية الأصل، مسؤولة عن معظم أو جميع الاختراقات السيبرانية المستمرة المكتشفة حديثا لكل من الشبكات الحكومية وغير الحكومية".

وتابع البيان: "في هذا الوقت، نعتقد أن هذا كان ولا يزال جهدا لجمع المعلومات الاستخباراتية".

وصدر البيان عن مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، ومكتب مدير المخابرات الوطنية ووكالة الأمن القومي.

وفي ديسمبر، كشفت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية أن الوكالات الاتحادية الأمريكية تعرضت للاختراق من قبل قراصنة منذ مارس الماضي على الأقل.

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