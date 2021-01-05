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اللجنة السودانية لسد النهضة تجتمع لبحث تطورات الأزمة

11:40 م الثلاثاء 05 يناير 2021
اللجنة السودانية لسد النهضة تجتمع لبحث تطورات الأزمة

الدكتور عبد الله حمدوك

وكالات

عقدت اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة في السودان، الثلاثاء اجتماعًا، بمقر مجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وحضور وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر مانيس، ووزير الري والموارد المائية الدكتور ياسر عباس.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن اللجنة على آخر تطورات ملف مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة، وأمّنت كذلك على الموقف الذي اتخذه وفد البلاد المفاوض خلال الاجتماعات الأخيرة.

ونقلت عن اللجنة توصياتها التي أصدرتها في ختام الاجتماع، بشأن موقف السودان من ملف سد النهضة خلال الفترة المقبلة.

ودعت اللجنة تكثيف عملية تنوير الرأي العام المحلي والعالمي بتطورات موقف السودان في هذا الملف.

عبد الله حمدوك عمر مانيس سد النهضة

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