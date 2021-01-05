اللجنة السودانية لسد النهضة تجتمع لبحث تطورات الأزمة

وكالات

عقدت اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة في السودان، الثلاثاء اجتماعًا، بمقر مجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وحضور وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر مانيس، ووزير الري والموارد المائية الدكتور ياسر عباس.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن اللجنة على آخر تطورات ملف مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة، وأمّنت كذلك على الموقف الذي اتخذه وفد البلاد المفاوض خلال الاجتماعات الأخيرة.

ونقلت عن اللجنة توصياتها التي أصدرتها في ختام الاجتماع، بشأن موقف السودان من ملف سد النهضة خلال الفترة المقبلة.

ودعت اللجنة تكثيف عملية تنوير الرأي العام المحلي والعالمي بتطورات موقف السودان في هذا الملف.