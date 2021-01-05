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المفوضية الأوروبية تعرب عن قلقها حيال زيادة طهران تخصيب اليورانيوم

11:23 م الثلاثاء 05 يناير 2021
المفوضية الأوروبية تعرب عن قلقها حيال زيادة طهران تخصيب اليورانيوم

ارشيفيه

بروكسل - (بي بي سي)

أعربت المفوضية الأوروبية عن أسفها لاستئناف إيران أنشطة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في منشأة نووية تحت الأرض، وهو ما يعد خرقا للاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015.

وأضافت المفوضية "نحن قلقون للغاية من الخطوات التي تتخذها إيران ،وهذا العمل هو خرق لالتزامات إيران النووية وسيكون له عواقب وخيمة."

وأضاف المتحدث باسم المفوضية "أنه أمر مؤسف ولكنه مهم أن نحافظ على الاتفاق".

وهذه الخطوة هي أحدث انتهاك إيراني للاتفاق، التي بدأت في انتهاكها في عام 2019 ردًا على انسحاب واشنطن من الاتفاقية عام 2018 وإعادة فرض العقوبات الأمريكية التي تم رفعها بموجب الاتفاق.

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