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الخارجية: وفيات وإصابات في انقلاب حافلة على متنها 16 مصرياً بالسعودية

10:01 م الثلاثاء 05 يناير 2021
الخارجية: وفيات وإصابات في انقلاب حافلة على متنها 16 مصرياً بالسعودية

أرشيفية

كتب- محمد صفوت:

أكد السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، أن القنصلية العامة المصرية في جدة تتابع عن كثب حادث انقلاب حافلة، تابعة لاحدى حملات العمرة، على بعد ٣١٠ كم من مدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية، وعلى متنها ١٦ مواطنًا مصريًا كانوا متجهين إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، وهو ما نتج عنه عدد من الوفيات والإصابات، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأوضاع المواطنين المصريين بالخارج.

وأعلن في بيان على صفحة وزارة الخارجية عبر موقع "فيسبوك" أن القنصلية العامة تواصلت فور وقوع الحادث مع السلطات المحلية السعودية لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بنقل جثامين المواطنين المصريين المتوفين إلى أرض الوطن وللوقوف على ملابسات الحادث.

وأكد أنها تستمر في المتابعة والتواصل مع المصابين لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لهم.

انقلاب حافلة حافلة معتمرين

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