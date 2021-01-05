قطر ترحب ببيان العلا بعد إعلان المصالحة

وكالات

رحبت قطر ببيان العلا، الذي أعلن على هامش اجتماع الدورة الـ41، للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم الثلاثاء، بمدينة العلا، في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأكدت دولة قطر، في بيان، نقلته وكالة الأنباء القطرية، أن هذا اللقاء يأتي في هذه اللحظة الحاسمة امتدادا لمسيرة العمل المشترك في إطاره الخليجي والعربي والإسلامي، وتغليبًا للمصلحة العليا بما يعزز أواصر الود والتآخي بين الشعوب مرسخًا لمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل.

وقالت "إن هذا البيان يعد مكملا للجهود الرامية والصادقة التي قادها العاهل الكويتي الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والتي استكملها العاهل الكويتي الحالي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت"، مضيفة أنه لا يفوتها أن تثمن أيضًا جهود الولايات المتحدة الأمريكية المبذولة في تقريب وجهات النظر.

وشددت دولة قطر على أن وحدة الصف الخليجي وإعادة لحمة شعوب المنطقة على قائمة مساعي الدولة لطالما كانت أولوية لديها، معربة عن تطلعها إلى تحقيق طموحات الشعوب نحو مزيد من التضامن والنمو والاستقرار.