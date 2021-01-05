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أمير قطر: نشكر الأشقاء في السعودية ونقدر جهود الكويت

09:37 م الثلاثاء 05 يناير 2021
أمير قطر: نشكر الأشقاء في السعودية ونقدر جهود الكويت

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

وكالات

قال الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، إنه استشعارًا بالمسؤولية التاريخية في هذه اللحظة الفارقة من مسيرة مجلس التعاون وتلبية لآمال شعوبنا، شاركت إلى جانب الأشقاء في قمة العلا لرأب الصدع.

وغرد أمير قطر، عبر حسابه على تويتر قائلاً:"استشعارا بالمسؤولية التاريخية في هذه اللحظة الفارقة من مسيرة مجلس التعاون وتلبية لآمال شعوبنا، شاركت إلى جانب الأشقاء في قمة العلا لرأب الصدع وكلنا أمل بمستقبل أفضل للمنطقة. أشكر الأشقاء في المملكة العربية السعودية على كرم الاستقبال وأشكر دولة الكويت الشقيقة على جهودها المقدرة".

ووقع المشاركون في القمة على بيان ختامي، في حضور مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر، يتعلّق بالمصالحة العربية، لينهي رسميًا الأزمة مع قطر ويلم شمل وحدة التعاون العربي والخليجي.

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