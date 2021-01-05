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تونس: توفير لقاح كورونا مجانًا وسيُراعَى الإنصاف بين المواطنين

07:49 م الثلاثاء 05 يناير 2021
تونس: توفير لقاح كورونا مجانًا وسيُراعَى الإنصاف بين المواطنين

لقاح كورونا

تونس - (أ ش أ)

أكد وزير الصحة التونسي، فوزي مهدي، اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات المتعلقة بالتلقيح ضد فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) سيتم تنظيمها حال توفر اللقاح، مضيفًا أنه سيتم مراعاة الإنصاف بين كافة المواطنين إلى جانب مجانية التلقيح.

وأضاف فوزي مهدي، خلال مؤتمر صحفي، بقصر الحكومة بالقصبة، أن وزارة الصحة قد أعدت حملة وطنية مفصلة لتوضيح كافة الإجراءات المتعلقة بالتلقيح ضد (كوفيد-19) سيتم تنظيمها حال توفر اللقاح.

وأوضح أن أولوية التلقيح للمسنين (60 سنة وأكثر)، وكذلك العاملين بالصحة والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل ضعف وظائف القلب والضعف الكلوي المزمن والسكري وزارعي الأعضاء، مؤكدًا أن تونس حجزت كميات من اللقاح لتتمكن من تلقيح تحصين مليون شخص في المرحلة الأولى، وتواصل المفاوضات مع عديد المعامل للحصول على كميات إضافية في أقرب وقت.

ولفت وزير الصحة التونسي إلى أن سرعة انتشار العدوى بالفيروس حاليًا مرتفعة ويجب الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة لكسر حلقة العدوى، مشيرًا إلى أنه تم، يوم أمس الاثنين، تسجيل 76 حالة وفاة إضافية ليبلغ العدد الجملي للوفيات بسبب فيروس "كورونا" 4932 وفاة.

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Asha
لقاح كورونا وزير الصحة التونسي تونس فوزي مهدي فيروس كورونا

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