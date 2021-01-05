أكثر الكلمات إنتشاراً

المصالحة الخليجية مبادرة إحلال السيارات سد النهضة لقاح كورونا السنة الجديدة 2021 أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا

كندا تسجل 3 حالات إصابة جديدة بكورونا المتحور

06:37 م الثلاثاء 05 يناير 2021
كندا تسجل 3 حالات إصابة جديدة بكورونا المتحور

كورونا المتحورة

كندا - (أ ش أ)

سجلت الدوائر الصحية في مقاطعة أونتاريو الكندية، اليوم الثلاثاء، 3 حالات أخرى من سلالة كورونا المتحورة التي تم اكتشافها لأول مرة في المملكة المتحدة.

وقالت الدكتورة باربرا يافي، رئيسة قسم الخدمات الطبية في مقاطعة أونتاريو، في مؤتمرها الصحفي اليومي إن الأشخاص الـ3 من سكان منطقة تورونتو الكبرى وجميعهم إما سافروا أو كانوا على اتصال وثيق بشخص سافر مؤخرا.

وأضافت يافي: "يتم تنفيذ إدارة الحالة والاتصال من قبل وحدات الصحة العامة ذات الصلة". "أريد أن أغتنم هذه الفرصة لتذكير سكان أونتاريو بضرورة السفر فقط عند الضرورة القصوى. وفي حالة السفر، يجب الحفاظ على الحجر الصحي لمدة 14 يومًا عند العودة إلى البلاد."

وتعتبر السلالة البريطانية للفيروس أكثر عدوى وانتشر بسرعة عبر جنوب إنجلترا. كما تم اكتشافه في عدد من البلدان الأخرى مؤخرًا، بما في ذلك كندا.

وترتفع حالات الإصابة بالسلالة الجديدة بذلك في أونتاريو إلى 6 حالات حتى الآن.

هذا المحتوى من

كورونا المتحورة كندا باربرا يافي الخدمات الطبية

الخبر التالى:

ولي العهد السعودي وتميم يستعرضان العلاقات السعودية القطرية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 143464

    عدد المصابين

  • 114601

    عدد المتعافين

  • 7863

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 85239963

    عدد المصابين

  • 60291172

    عدد المتعافين

  • 1847708

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر دوري الأبطال.. الأهلي 1-0 سونيديب.. طاهر يسجل وطرد الحارس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا