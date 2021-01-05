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مقتل 22 مدنيًا على أيدي متمردين شرقي الكونغو الديمقراطية

06:28 م الثلاثاء 05 يناير 2021
مقتل 22 مدنيًا على أيدي متمردين شرقي الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

جوما - (د ب أ)

قتل مسلحون يشتبه في كونهم من المتمردين، 22 مدنيًا ونهبوا بلدية كيافيكيري في إقليم بيني بمنطقة شمال كيفو بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال الزعيمان المحليان روينزوري بوزي سينديواكو وإيتيني موفونجا كيمويلي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف اليوم الثلاثاء، إن الحادث وقع الساعة السابعة مساء (1800 بتوقيت جرينتش) أمس الاثنين، وأضاف أن المتمردين استخدموا المناجل والأسلحة البيضاء لارتكاب مذبحة ونهب المستوطنة بشكل منهجي.

وقال إن الجيش تدخل بعد فوات الأوان لصد المتمردين.

وتابع بوزي سينديواكو "عمليات القتل المتكررة هذه.. تتسبب في نزوح جماعي لسكان هذا القطاع نحو مناطق آمنة، بما في ذلك على وجه الخصوص مدينة بيني".

من جانبه، قال موفونجا كيمويلي: "في الوقت الحالي، القرية بأكملها تبكي، لقد تعرض أبناء منطقتي للقتل، وهذا يصيبني بالغثيان".

وأكد الملازم أنتوني موالوشايي من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية وقوع الهجوم دون تقديم أي تفاصيل.

الكونغو الديمقراطية متمردين

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