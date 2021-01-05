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بوتين: إنشاء صندوق لدعم الأطفال المصابين بالأمراض النادرة

05:39 م الثلاثاء 05 يناير 2021
بوتين: إنشاء صندوق لدعم الأطفال المصابين بالأمراض النادرة

فلاديمير بوتين

روسيا - (أ ش أ)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنشاء مؤسسة لدعم الأطفال المصابين بالأمراض النادرة، سيطلق عليها تسمية "دائرة الخير".

وقال الرئيس الروسي، في اجتماع اليوم الثلاثاء وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إنه تم الاتفاق على إنشاء صندوق لدعم الأطفال المصابين بأمراض مزمنة خطيرة وتهدد حياتهم بما في ذلك الأمراض اليتيمة النادرة، وتقرر تسمية الصندوق بـ"دائرة الخير".

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فلاديمير بوتين الأمراض النادرة دائرة الخير روسيا

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