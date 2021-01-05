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الأردن يرحب بمخرجات قمة مجلس التعاون الخليجي

05:39 م الثلاثاء 05 يناير 2021
الأردن يرحب بمخرجات قمة مجلس التعاون الخليجي

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

الأردن - (أ ش أ)

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ترحيب المملكة بمخرجات القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها السعودية الشقيقة اليوم الثلاثاء، وتحقيق المصالحة.

وأكد الوزير الأردني، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن "بيان العلا" يشكل إنجازاً كبيراً لرأب الصدع وإنهاء الأزمة الخليجية وعودة العلاقات الأخوية إلى مجراها الطبيعي ما يعزز التضامن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، ويخدم طموحات شعوبها بالنمو والازدهار، ويسهم في تعزيز التضامن العربي الشامل وجهود مواجهة التحديات المشتركة.

وأشاد بحرص جميع الأشقاء على تعزيز التضامن والاستقرار الخليجي والعربي الذي تبدى جلياً في الاتفاق على إنهاء الخلاف وتحقيق المصالحة.

وثمن الصفدي الجهود الكبيرة التي قادها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، والتي استمر بها الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لإنهاء الأزمة وتحقيق المصالحة. كما ثمن الصفدي الجهود التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية وجميع الأطراف لإنهاء الأزمة.

وأكد أن المملكة الأردنية الهاشمية ستستمر بالعمل مع جميع الأشقاء على تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة التحديات وتعميق التعاون العربي لخدمة المصالح والقضايا العربية المشتركة وتحقيق المستقبل الأفضل لجميع الدول العربية.

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