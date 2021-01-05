من قمة العلا.. أمير الكويت يثمن جهود مصر والخليج لتحقيق الخير

وكالات:

ثمّن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حرص قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، على بذل المزيد من الجهود لتحقيق كل ما فيه الخير لشعوبنا.

جاء ذلك في كلمته، الثلاثاء، خلال افتتاح القمة الخليجية الـ41، التي تستضيفها محافظة العلا السعودية، والتي أُعلن تسميتها بـ"قمة قابوس والشيخ صُباح" بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأضاف أمير الكويت "يسرني أن أتقدم بالشكر للعاهل السعودي ولحكومته وشعبه على حسن الاستقبال والإعداد والتنظيم المتميز للقمة"، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

وأعرب عن تهنئته للجميع بما تحقق من إنجاز تاريخي في قمة العلا، مشيرا إلى سعي قادة دول مجلس التعاون إلى دعم العمل الخليجي.

وقمة العلا هي القمة الخليجية الـ66 منذ أول قمة خليجية عقدت في العاصمة الإماراتية أبوظبي في مايو 1981.

وشهدت مسيرة القمم الخليجية منذ تأسيسها انعقاد 66 قمة خليجية، هي 40 قمة اعتيادية، إضافة إلى قمة العلا المقبلة، و17 قمة تشاورية.