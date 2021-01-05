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فرنسا: اعتقال المعارض الكونغولي روجر لومبالا

02:45 م الثلاثاء 05 يناير 2021
فرنسا: اعتقال المعارض الكونغولي روجر لومبالا

شرطة فرنسا

باريس - أ ش أ

أعلنت النيابة الفرنسية، لمكافحة الإرهاب، اعتقال زعيم التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية، روجر لومبالا، الأسبوع الماضي؛ بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت عام 2002.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الثلاثاء/ أن هذا هو الإجراء الأول، الذي تم اتخاذه على أساس تقرير صادر من الأمم المتحدة؛ أُدرجت فيه أخطر الجرائم التي ارتكبت في جمهورية الكونغو الديمقراطية بين عامي 1993 و2003.

يذكر أن حركة لومبالا (التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية) تتهمه بارتكاب أفعال أكل لحوم البشر في مقاطعة "إيتوري"؛ تلك القضية التي فتحت عام 2016.

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