بالفيديو- توقيع "بيان العلا" الختامي للقمة الخليجية
وكالات:
وقع قادة ووفود دول مجلس الخليجي، الثلاثاء، البيان الختامي للقمة الـ41 المقامة في محافظة العلا بالسعودية؛ بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأُعلن عن تسمية القمة الخليجية الـ41 بقمة "قابوس والشيخ صُباح"، بتوجيه من الملك سلمان بن عبدالعزيز، تكريمًا لسلطان عُمان قابوس بن سعيد وأمير الكويت الشيخ صُباح الأحمد اللذين وافتهما المنيّة في العام الفائت.
ووصل قادة وممثلي الإمارات وقطر وعمان والبحرين والكويت ومصر إلى مدينة العلا الواقعة شمال غربي المملكة، للمشاركة في أعمال الدورة الحالية بقاعة "مرايا" التي تحتضن أعمال القمة.
وكان في استقبال قادة ووفود الدول الأمير محمد بن سلمان.
فيديو 🎥— جـ ر يـ د ة ا لـ ر يـ ا ض (@AlRiyadh) January 5, 2021
قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوقعون البيان الختامي و #بيان_العلاhttps://t.co/GlnqwUqHsl#القمة_الخليجية_في_العلا#GulfSummitInAlUla pic.twitter.com/6ZcXgEMEYk
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