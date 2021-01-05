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تونس.. القبض على امرأة تنتمي إلى تنظيم إرهابي

02:28 م الثلاثاء 05 يناير 2021
تونس.. القبض على امرأة تنتمي إلى تنظيم إرهابي

وزارة الداخلية التونسية

تونس - أ ش أ

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بولاية (مدنين) ألقت القبض على امرأة، صادر في حقها حكم قضائي لانتمائها إلى تنظيم إرهابي.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن أحكامًا بالسجن صادرة في حق الموقوفة، وبمراجعة النيابة العامة، أذنت بالتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الداخلية التونسية تونس تنظيم إرهابي

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