تونس.. القبض على امرأة تنتمي إلى تنظيم إرهابي
تونس - أ ش أ
أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بولاية (مدنين) ألقت القبض على امرأة، صادر في حقها حكم قضائي لانتمائها إلى تنظيم إرهابي.
وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن أحكامًا بالسجن صادرة في حق الموقوفة، وبمراجعة النيابة العامة، أذنت بالتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها.
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