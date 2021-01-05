فرنسا تتعهد بتسريع عملية التلقيح في ظل تصاعد الانتقادات

باريس - (د ب ا):

تعهد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران اليوم الثلاثاء " بتسريع وتعزيز وتبسيط" عملية التقليح ضد فيروس كورونا، وذلك في ظل تصاعد الانتقادات بسبب بطء توفير اللقاح.

وقال لشبكة" ار تي ال" الفرنسية إنه سوف يتم تمديد برنامج التلقيح في أسرع وقت ممكن للفئات المعرضة لخطورة الإصابة بالفيروس، التي تضم الأشخاص الذين يبلغون من العمر أكثر من 75 عاما ولا يعيشون في دور رعاية.

وقد حصل 2000 شخص فقط حتى الآن على التطعيم منذ بداية عملية التلقيح في 27 ديسمبر الماضي. بحسب ما ذكره موقع " كوفيد تراكر" الإلكتروني.

وقد بلغ عدد من تلقوا تطعيم كورونا في ألمانيا، التي بدأت حملة التطعيم في نفس الوقت، أكثر من 240 ألفا.

ويذكر أن فرنسا تضررت بصورة كبيرة من فيروس كورونا، حيث سجلت أكثر من 65 ألف حالة وفاة بالفيروس حتى الآن.