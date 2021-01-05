أكثر الكلمات إنتشاراً

القمة الخليجية مبادرة إحلال السيارات سد النهضة لقاح كورونا السنة الجديدة 2021 أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا

لامبورجيني Urus بقدرات غير عادية بفضل تعديلات كيفاني الألمانية (صور)

02:19 م الثلاثاء 05 يناير 2021
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة

فرانكفورت - (د ب أ):

كشفت شركة كيفاني الألمانية التخصصة فى تعديل السيارات النقاب عن سيارتها المعدلة Keyrus، التي تقوم على أساس الأيقونة لامبورجيني Urus، التي تنتمي لفئة SUV الفارهة.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية، أن سيارتها المعدلة Keyrus تزأر بقوة 820 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 1100 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة المعدلة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 3ر3 ثانية، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 325 كلم/س.

وفي الوقت ذاته تتمتع السيارة المعدلة بخفة الوزن، وذلك بفضل التوسع في استخدام المكونات المصنوعة من الكربون، مما ساهم في خفض وزن السيارة بمقدار 41 كجم.

وعلى الصعيد الشكلي تخطف السيارة المعدلة Keyrus الأنظار إليها من خلال الطلاء ثنائي الألوان، والذي يعول على التباين الجذاب بين الأسود والأصفر، بينما تقف السيارة على عجلات ضخمة قياس 24 بوصة.

لامبورجيني شركة كيفاني تعديل السيارات

الخبر التالى:

بالصور.. وكيل بيجو يعلن زيادة أسعار جميع فئات 2008 الجديدة في مصر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 143464

    عدد المصابين

  • 114601

    عدد المتعافين

  • 7863

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 85239963

    عدد المصابين

  • 60291172

    عدد المتعافين

  • 1847708

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وفاة 4 أطباء بكورونا اليوم.. والنقابة تعلن ارتفاع العدد لـ 281 شهيدًا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا