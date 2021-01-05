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نائب رئيس الوزراء العماني: "التعاون الخليجي" حقق العديد من المنجزات

01:02 م الثلاثاء 05 يناير 2021
نائب رئيس الوزراء العماني: "التعاون الخليجي" حقق العديد من المنجزات

نائب رئيس الوزراء العُماني وولي العهد السعودي

وكالات:

أكد نائب رئيس الوزراء العُماني فهد بن محمود آل سعيد، أنه يتشرف برئاسة وفد السلطنة، نيابة عن السلطان هيثم بن طارق، في القمّة الخليجية الـ41 بمحافظة العلا السعودية.

ونقل التحيات إلى قادة الخليج مقرونة بالتمنّيات الطيّبة للمؤتمر بالتوفيق في تحقيق الأهداف المرجوّة، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

​وقال عقب وصوله مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بالعلا: "إن ما تشهده الساحتان الإقليميّة والدوليّة من متغيّرات ومستجدّات ليستوجب تنسيق المواقف، وتحديد أفضل الوسائل للتعامل مع التحدّيات، حفاظا على مصالح هذه المنطقة، وتحقيقا لتطلّعات الشّعوب الخليجيّة نحو مستقبل أفضل يسوده الاستقرار والأمان".

ونوه بما حققه مجلس التعاون الخليجي من منجزات عديدة على جميع الأصعدة، الأمر الذي يتطلّب بذل المزيد من الجهود لتعزيز التطوير في القطاعات كافة، دعمًا للمكتسبات التي تحققت منذ تأسيس المجلس عام ۱۹۸۱.

وشدد على أن السلطنة ستواصل دعمها لمسيرة مجلس التعاون، مُعربًا عن تقديره لجهود المملكة قيادةً وحكومةً وشعبًا في تعزيز التعاون الخليجي المُشترك.

فهد بن محمود آل سعيد القمة الخليجية هيثم بن طارق

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