أكثر الكلمات إنتشاراً

القمة الخليجية مبادرة إحلال السيارات سد النهضة لقاح كورونا السنة الجديدة 2021 أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا

نيويورك تسجل أول إصابة بسلالة كورونا المتحورة

11:22 ص الثلاثاء 05 يناير 2021
نيويورك تسجل أول إصابة بسلالة كورونا المتحورة

نيويورك تسجل أول إصابة بسلالة كورونا المتحورة

نيويورك - أ ش أ

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المتحور، معربا عن مخاوفه بشأن القدرة الاستيعابية لمستشفيات الولاية في حال انتشار السلالة الجديدة التي سُجلت في بريطانيا أولا.

وقال الحاكم ـفي تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكيةـ إن الحالة المسجلة كانت لدى رجل في الستينات من عمره، مشيرًا إلى أن الرجل، الذي يتعافى من مرض "كوفيد-19"، لم يسافر مؤخرا، ما قد يدل على أن الوباء بالسلالة الجديدة بدأ في الانتشار في المنطقة.

وقد أجرت نيويورك خمسة آلاف اختبار للكشف عن السلالة الجديدة من الفيروس، وعثرت إلى الآن على حالة واحدة، وفقا لكومو، الذي رأى أن ارتفاع نسبة إشغال المستشفيات قد تسبب بإغلاق مجدد للاقتصاد المحلي ما قد "يؤدي إلى تغيير مجريات اللعبة".

وقد تضررت نيويورك بالذات بشدة منذ انتشار الجائحة في الولايات المتحدة، وإلى الآن تحتل المرتبة الأولى في معدل الوفيات بالمرض، إذ سجلت 38 ألفا و575 حالة وفاة حتى أمس الاثنين، وفقا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز.

هذا المحتوى من

نيويورك كورونا المتحور فيروس كورونا

الخبر التالى:

بث مباشر| قادة الخليج يتوافدون لحضور قمة "لم الشمل" بالسعودية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 143464

    عدد المصابين

  • 114601

    عدد المتعافين

  • 7863

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 85239963

    عدد المصابين

  • 60291172

    عدد المتعافين

  • 1847708

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:محافظتان جديدتان.. وزيرة الصحة تعلن أكثر المحافظات إصابة بفيروس كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا