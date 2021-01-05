على الهواء.. الرئيس الإندونيسي يتلقى جرعته من لقاح كورونا في 13 يناير

جاكرتا- (د ب أ):

يُنتظر أن يحصل الرئيس الاندونيسي، جوكو ويدودو، على جرعته من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في 13 يناير الجاري، في إطار إطلاق برنامج التلقيح في إندونيسيا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، الثلاثاء، عن هيرو بودي هارتونو، رئيس أمانة الرئاسة، إن الرئيس الاندونيسي سوف يحصل على اللقاح إلى جانب ممثلين عن المواطنين والجيش، كوسيلة لبناء الثقة في اللقاحات.

وأضاف أنه من المقرر أن يتم بث الحدث على شاشات التلفزيون لكي يراه المواطنون.

ويشار إلى أن الصين تسعى جاهدة من أجل جعل العالم يثق في لقاحاتها.

وقد حصل أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا بالفعل على شحنة تضم 3 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لمرض "كوفيد-19" من شركة "سينوفاك بيوتك ليمتد" الصينية.

وتخطط إندونيسيا لبدء تطعيم سكانها ضد فيروس كورونا هذا الشهر، وتسعى للانتهاء من تطعيم 5ر181 مليون شخص بحلول مارس 2022، وفقا لوزارة الصحة.

وقالت سيتي نادية ترميزي، المتحدثة باسم إدارة التطعيم في الوزارة، في إفادة لها أمس الاول الأحد، إن المرحلة الأولية من التطعيم سوف تستهدف 1.3 مليون شخصا من العاملين في قطاع الصحة و17.4 مليون موظف عام على مستوى البلاد خلال الربع الأول من عام 2021.