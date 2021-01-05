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نائب رئيس الإمارات يتوجه إلى السعودية لحضور القمة الخليجية

09:53 ص الثلاثاء 05 يناير 2021
نائب رئيس الإمارات يتوجه إلى السعودية لحضور القمة الخليجية

محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الإمارات

وكالات:

غادر نائب رئيس الإمارات، محمد بن راشد آل مكتوم البلاد صباح الثلاثاء، متوجها إلى السعودية، لحضور اجتماع القمة الخليجية.

وسيرأس حاكم دبي وفدا يضم مستشار الأمن الوطني، طحنون بن زايد آل نهيان، ومنصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة، ورئيس هيئة دبي للطيران، أحمد بن سعيد آل مكتوم، وعدة وزراء ومسؤولين آخرين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وفي وقت سابق أمس الاثنين، وصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، القمة الخليجية الـ41 التي تستضيفها السعودية في مدينة العلا بأنها "تاريخية نعيد من خلالها اللُحمة الخليجية".

وقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن القمة الخليجية ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف وستترجم تطلعات السعودية ودول المجلس للم الشمل والتضامن لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

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