رسميا.. أمير قطر يتوجه إلى المملكة العربية السعودية لحضور القمة الخليجية
أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن أمير قطر تميم بن حمد، غادر البلاد صباح اليوم، متوجها إلى المملكة العربية السعودية ليترأس وفد بلاده في اجتماع الدورة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي.
يأتي ذلك، فيما أعلنت الكويت أن أميرها نواف الأحمد الجابر الصباح أجرى اتصالا بأمير قطر وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتم التأكيد خلال الاتصال على لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة بين الدول الخليجية.
وقبيل انعقاد القمة قال ولي العهد السعودي إن القمة الخليجية ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف وستترجم تطلعات السعودية ودول المجلس للم الشمل والتضامن لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.
الخبر التالى:رئيس وزراء الإمارات يترأس وفد بلاده للقمة الخليجية
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
143464
عدد المصابين
-
114601
عدد المتعافين
-
7863
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
85239963
عدد المصابين
-
60291172
عدد المتعافين
-
1847708
عدد الوفيات
إعلان