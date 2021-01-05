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رسميا.. أمير قطر يتوجه إلى السعودية لحضور القمة الخليجية

08:39 ص الثلاثاء 05 يناير 2021
رسميا.. أمير قطر يتوجه إلى السعودية لحضور القمة الخليجية

الشيخ تميم بن حمد بن خليفة أمير دولة قطر

وكالات:

غادر أمير قطر تميم بن حمد، صباح الثلاثاء، متوجها إلى العربية السعودية ليترأس وفد بلاده في اجتماع الدورة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية.

يأتي ذلك، فيما أعلنت الكويت أن أميرها نواف الأحمد الجابر الصباح أجرى اتصالا بأمير قطر وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتم التأكيد خلال الاتصال على لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة بين الدول الخليجية.

وقبيل انعقاد القمة قال ولي العهد السعودي إن القمة الخليجية ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف وستترجم تطلعات السعودية ودول المجلس للم الشمل والتضامن لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

قطر تميم القمة الخليجية

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