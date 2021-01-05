كوريا الجنوبية: نبذل جهودا لتحرير ناقلة نفط احتجزتها إيران

وكالات

قالت كانج كيونج-وا، وزيرة خارجية كوريا الجنوبية إن بلادها تبذل جهودا دبلوماسية لتحرير ناقلة نفط احتجزتها إيران، وفق سكاي نيوز عربية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، الاثنين، أن قوات تابعة للحرس الثوري أوقفت سفينة كورية جنوبية في مياه الخليج، وسحبتها إلى موانيء البلاد.

وقالت وكالة أنباء فارس إن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني استولت على الناقلة التي ترفع علم كوريا الجنوبية "بسبب التلوث النفطي والمخاطر البيئية".

يأتي هذا في وقت قالت شركة درياد جلوبال لإدارة مخاطر الأمن البحري إن إيران احتجزت ناقلة الكيماويات هانكوك كيمي ورقمها التعريفي (IMO: 9232369)، على الأرجح في مضيق هرمز أثناء وصولها إلى الفجيرة.

وقالت الشركة في موقعها على الإنترنت: "كان طاقم السفينة مؤلفًا من 23 شخصًا، من إندونيسيا وبورما".