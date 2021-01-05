نيويورك تسجل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة
وكالات
سجلت ولاية نيويورك الأمريكية، مساء الاثنين، أول إصابة بسلالة كورونا المتحورة المكتشفة في بريطانيا، حسبما ذكرت "رويترز".
وأعلن حاكم الولاية أندرو كومو، مساء الاثنين، تسجيل أول إصابة بكورونا المتحور لرجل يبلغ من العمر ٦٠ عامًا.
وأشار كومو إلى أن المصاب بالسلالة الجديدة، لم يكن مسافرًا، مما يرجح انتشار العدوى محليًا.
وذكر أن الولاية أجرت نحو ٥ آلاف اختبارًا للكشف عن السلالة الجديدة لكورونا، ولم تكتشف سوى إصابة وحيدة.
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