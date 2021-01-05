البرازيل تسجل أول إصابة بسلالة كورونا المتحورة
البرازيل - (أ ش أ)
أعلنت أمانة الصحة في ولاية ساو باولو البرازيلية، مساء أمس الاثنين، تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا المتحور المكتشف في بريطانيا.
وأوضحت الصحة البرازيلية، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، أن الإصابة الأولى تعود لامرأة تبلغ من العمر 25 عامًا من مدينة ساو باولو خالطت وافدين من بريطانيا، أما الإصابة الثانية فسُجلت لدى رجل من سكان ساو باولو يبلغ من العمر 34 عاما وكان على تواصل بالمصابة.
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