الجيش الليبي: وجهنا ضربات قوية للخلايا المسلحة في مدينة سبها

وكالات

‏أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي خالد المحجوب، مساء الاثنين، أن تركيا صاحبة المصلحة في استمرار حالة عدم الاستقرار في ليبيا.

وأعلن المحجوب في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" عربية، ‏عن أنه تم توجيه ضربات قوية للخلايا المسلحة في مدينة سبها.

‏وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي أن الجيش سيعمل على تأمين مناطق الجنوب الليبي بشكل كامل، ‏مشيرًا إلى أن هناك محاولات تحريك مرتزقة في منطقة الجنوب الليبي.