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السودان: موازنة عام 2021 ركزت على أولويات الفترة الانتقالية

11:07 م الإثنين 04 يناير 2021
السودان: موازنة عام 2021 ركزت على أولويات الفترة الانتقالية

عبد الله حمدوك

الخرطوم - (أ ش أ):
أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، أن موازنة العام المالي 2021، ركزت على أولويات الفترة الانتقالية المتعلقة بتحقيق السلام وتحسين الوضع الاقتصادي ومعاش الناس ودعم قطاعي التعليم والصحة ومجابهة جائحة كورونا.
ذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان مساء اليوم الاثنين، أن حمدوك التقى مع مجلس الوزراء المجلس المركزي واللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير (الحاضنة السياسية للحكومة)، وشركاء عملية السلام، في لقاءات منفصلة، بحضور وزير شئون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس، ووزراء القطاع الاقتصادي، وعدد من كبار المسئولين، حيث تم استعراض تقديرات موازنة العام المالي 2021، وإبداء الكثير من الآراء البناءة التي عبرت في مجملها عن إرادة العمل الجماعي وتحمل المسئولية المشتركة.
وأشاد حمدوك بمستوى المشاركة الواسعة لممثلي اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، وشركاء السلام، ولجان المقاومة، في عملية إعداد تقديرات موازنة العام الجديد.

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