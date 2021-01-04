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تونس تسجل 62 وفاة و1252 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

11:05 م الإثنين 04 يناير 2021
تونس تسجل 62 وفاة و1252 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

تونس

تونس - (أ ش أ):

سجلت وزارة الصحة التونسية، 62 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف و862 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد ، اليوم الاثنين - أنه تم تسجيل 1252 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 144 ألفًا و796 حالة.

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تونس فيروس كورونا وزارة الصحة التونسية

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