تونس تسجل 62 وفاة و1252 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"
تونس - (أ ش أ):
سجلت وزارة الصحة التونسية، 62 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف و862 حالة.
وذكرت الوزارة - في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد ، اليوم الاثنين - أنه تم تسجيل 1252 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 144 ألفًا و796 حالة.
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