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واشنطن: قرار إيران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20% ابتزازًا نوويًا

11:04 م الإثنين 04 يناير 2021
واشنطن: قرار إيران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20% ابتزازًا نوويًا

موقع نووي في إيران

وكالات

‏اعتبرت الولايات المتحدة، مساء الاثنين قرار إيران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20% "ابتزازًا نوويًا" حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.

وكانت الحكومة الإيرانية، أعلنت الاثنين أنها بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في مفاعل فوردو النووي.

وأشار المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إلى أن "الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أصدر أوامره ببدء التخصيب بنسبة 20%"، مؤكدا أن "منظمة الطاقة الذرية بدأت قبل ساعات الإجراءات الأولية، عبر ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي، وستحصل على أول كمية من غاز UF6 بغضون ساعات.

وقال: "أبلغنا الوكالة الدولية بالبدء برفع التخصيب، بناء على اتفاقية الضمانات".

في حين لفت ربيعي إلى أن "الحكومة تعتقد أن القرار ليس لصالح إيران، لكنها ملزمة بتنفيذه كتشريع برلماني".

إيران واشنطن تخصيب اليورانيوم الحكومة الإيرانية

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