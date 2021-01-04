"بعد الانفراجة في المصالحة".. أمير قطر يحضر القمة الخليجية في السعودية غدًا

وكالات:

‏أعلن الديوان الأميري القطري، مساء الاثنين، أن أمير دولة ‎قطر الأمير تميم بن حمد، يرأس وفد بلاده للمشاركة في قمة مجلس التعاون غدًا في ‎السعودية، حسبما ذكرت العربية.

وتأتي خطوة مشاركة أمير قطر، بعد إعلان عن انفراجة مساء الاثنين، في ملف المصالحة الخليجية.

وأعلن وزير الخارجية الكويتي، أنه جرى الاتفاق على فتح الأجواء والحدود الجوية والبحرية والبرية بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء اليوم، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة سكاي نيوز عربية.

وقال إن أمير الكويت نَوَّاف الأحمد الجابر المبارك الصباح أجرى اتصالاً بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتم التأكيد خلال الاتصال على لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة، وبناء على اقتراح الأمير الشيخ نواف الأحمد فقد تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والجوية والبحرية بين الرياض والدوحة اعتبارًا من مساء اليوم الاثنين.

كان أمير الكويت قد أعلن الشهر الماضي عن التوصل لاتفاق نهائي بشأن المصالحة الخليجية.

يشار إلى أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في يونيو من عام 2017 قطع علاقاتها مع قطر وسط اتهامات بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة، وهي اتهامات تنفيها الدوحة.

وتستضيف السعودية القمة الخليجية الـ41 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي غدًا الثلاثاء في مدينة العلا.