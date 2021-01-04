أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة إحلال السيارات سد النهضة لقاح كورونا السنة الجديدة 2021 وحيد حامد أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا

إصدار عملة معدنية بمناسبة عيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية الـ95

09:04 م الإثنين 04 يناير 2021
إصدار عملة معدنية بمناسبة عيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية الـ95

الملكة إليزابيث الثانية

لندن- (د ب أ):

أعلنت دار سك العملة الملكية البريطانية، اليوم الاثنين، أنه سيتم إصدار عملة خاصة فئة خمسة جنيهات إسترلينية (6.70 دولار) في بريطانيا قبيل حلول عيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية الـ95.

وسيتم نقش شعار "My heart and devotion" أي قلبي وإخلاصي، على العملة المعدنية وذلك في إشارة إلى وعد الملكة لرعايها أثناء أول رسالة متلفزة للملكة بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد في خمسينيات القرن الماضي.

وهذه العملات من فئة 5 جنيهات إسترلينية ليست للاستخدام اليومي وتقليديًا تصدر فقط من أجل المناسبات الخاصة جدًا.

يذكر أن العملات المعدنية العادية وأوراق النقد في بريطانيا تحمل صورة الملكة التي يحل عيد ميلادها في 21 إبريل.

الملكة إليزابيث الثانية دار سك العملة الملكية البريطانية لندن

الخبر التالى:

مجلس التعاون الخليجي يرحب بفتح الأجواء الجوية والحدود بين السعودية وقطر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 142187

    عدد المصابين

  • 113898

    عدد المتعافين

  • 7805

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 85239963

    عدد المصابين

  • 60291172

    عدد المتعافين

  • 1847708

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر بريميرليج.. ساوثهامبتون 1-0 ليفربول.. إنجز يسجل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا