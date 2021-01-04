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هولندا تتحرك لبدء حملة التطعيم ضد كورونا

07:31 م الإثنين 04 يناير 2021
هولندا تتحرك لبدء حملة التطعيم ضد كورونا

فيروس كورونا في هولندا

أمستردام - (د ب أ)

أعلنت الحكومة الهولندية، اليوم الاثنين، أنها ستبدأ عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) قبل يومين من موعدها، وذلك في أعقاب موجة انتقادات من الجمهور والمعارضة.

وقال وزير الصحة هوجو دي جونج، إنه سيتم تطعيم الممرضات والأطباء الذين يعالجون مرضى (كوفيد-19) أولاً اعتبارًا من بعد غد الأربعاء.

وتعرض الوزير لانتقادات بسبب البداية المتأخرة وخطة التطعيم غير الواضحة ومن المقرر أن يستجوبه البرلمان غدًا الثلاثاء.

وطالبت المستشفيات وخدمات الطوارئ الطبية الأسبوع الماضي بتلقيح موظفيها أولاً. وبسبب التدفق الهائل لمرضى كوفيد-19 وغياب الموظفين، تردد أن أن المستشفيات على وشك الانهيار.

ووافق دي جونج على تطعيم 30 ألف ممرض وطبيب في المستشفيات في الوقت الحالي.

ومن المقرر أيضًا أن تبدأ تطعيمات موظفي دور الرعاية في هيئة صحية في فيجيل في جنوب شرق هولندا يوم الأربعاء، مع فتح مراكز التطعيم في جميع أنحاء البلاد في الأسبوع التالي.

ولا يزال من غير الواضح متى سيتم تطعيم المجموعة المعرضة للخطر من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا والذين يعانون من أمراض مسبقًا.

يذكر أن هولندا هي آخر دولة في الاتحاد الأوروبي تبدأ في تطعيم سكانها. وقد تم تخزين حوالي 175 ألف جرعة لعدة أيام في منشأة في شرق البلاد.

هولندا فيروس كورونا حملة التطعيم ضد كورونا

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