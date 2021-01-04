السودان يعلن رفضه المشاركة في اجتماع اليوم حول "سد النهضة"

وكالات:

أعلنت السلطات السودانية، رفض المشاركة في الاجتماع الذي كان مقررًا اليوم بشأن ملف سد النهضة، بحجة أنها تلقت دعوة لمواصلة التفاوض الثلاثي المباشر بدلا من الاجتماع الثنائي مع خبراء الاتحاد الأفريقي، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

من جهتها، أعلنت السلطات الإثيوبية إنهاء الاجتماع الذي كان مقررًا مع مصر والسودان، لغياب الخرطوم عن الاجتماع.

وكانت وزارة الري السودانية، أعلنت أمس، أن أطراف مفاوضات سد النهضة تبنت مقترح السودان وستخصص الأسبوع الجاري لاجتماعات ثنائية مع الخبراء والمراقبين.

وأوضحت الوزارة في بيان، أمس الأحد أنه "بدعوة من وزيرة التعاون الدولي بجنوب أفريقيا، دكتورة جي باندورا، عقد بعد ظهر اليوم اجتماع ثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا بحضور خبراء الاتحاد الأفريقي والمراقبين الدوليين للنظر في إمكانية استئناف مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة".

واستعرضت الدول الثلاث خلال الاجتماع مواقفها بشأن إمكانية التوصل إلى صيغة تسمح باستئناف المفاوضات في ظل التطور الإيجابي بتقديم الخبراء الأفارقة لمذكرة اتفاق للدول الثلاث.

ورحب السودان بهذا التطور واعتبره غير كافٍ في ظل عدم تحديد دور واضح للخبراء في تسهيل التفاوض واقتراح حلول في القضايا المستقبلية.

وخلص الاجتماع إلى تبني مقترح السودان بأن يخصص هذا الأسبوع لاجتماعات ثنائية بين الدول الثلاث وفريق الخبراء والمراقبين.

وطلبت الدكتورة جي باندورا، أن تخصص هذه الاجتماعات لتحديد نقاط الاتفاق والخلاف بين الدول الثلاث على أن تعاود الاجتماعات الثلاثية انعقادها في يوم الأحد 10 يناير على أمل أن تختتم المفاوضات بنهاية شهر يناير الحالي، وقبل انتهاء رئاسة جنوب أفريقيا لدورة الاتحاد الأفريقي.