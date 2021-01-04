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مقاتلو المعارضة يستولون على بانجاسو بجمهورية أفريقيا الوسطى

05:41 م الإثنين 04 يناير 2021
مقاتلو المعارضة يستولون على بانجاسو بجمهورية أفريقيا الوسطى

جمهورية أفريقيا الوسطى

بانجي - (د ب ا)

قالت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الاثنين، إن مقاتلي المعارضة استولوا على مدينة بانجاسو الجنوبية في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وقالت المنظمة أن آلاف السكان المحليين فروا عبر الحدود إلى الكونغو، مضيفة أنها قدمت العلاج الطبي لحوالي 12 جريحًا اصيبوا في الاشتباكات.

كان مواطنو جمهورية إفريقيا الوسطى، قد أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت الشهر الماضي على الرغم من العنف المستمر في جميع أنحاء البلاد.

وانتشرت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مراكز الاقتراع في العاصمة بانجي لتوفير الأمن.

وشن تحالف من الجماعات المتمردة المسلحة ، الذي يسيطر على أجزاء من البلاد ، هجوما في 19 ديسمبر الماضي في محاولة لعرقلة الانتخابات.

وتضرب الصراعات الدولة الغنية بالنفط منذ سنوات. واندلعت اشتباكات بين تحالف المتمردين الذي غالبيته من المسلمين وميليشيات مسيحية بعد الإطاحة بالرئيس السابق فرانسوا بوزيزي في عام 2013.

ودفع تصاعد العنف مؤخرًا روسيا ورواندا إلى نشر مستشارين عسكريين وقوات في البلاد.

جمهورية أفريقيا الوسطى مقاتلو المعارضة بانجاسو

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