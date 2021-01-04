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شهود عيان: تركيا تنقل مسلحين سوريين من ليبيا إلى اسطنبول

04:49 م الإثنين 04 يناير 2021
شهود عيان: تركيا تنقل مسلحين سوريين من ليبيا إلى اسطنبول

تركيا

وكالات:

أفادت مصادر محلية ليبية بأن "طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية أقلعت من مطار معيتيقة تنقل مسلحين سوريين من طرابلس إلى مدينة اسطنبول، بعد تمرد عدد كبير منهم بسبب تأخر صرف رواتبهم".

وأفادت مصادر من داخل مطار معيتيقة لوكالة "نوفا" "بأن الطائرة نقلت عناصر المرتزقة السوريين الموالين لتركيا، بعد تظاهر العشرات منهم داخل كلية الشرطة في طرابلس، احتجاجا على تأخر رواتبهم، حسب فيديو مسرب من معسكر الكلية".

كما ذكرت المصادر أن "أزمة مالية وراء غضب المرتزقة السوريين الذين تأخرت رواتبهم 5 أشهر، حيث بلغت مستحقات المرتزقة المتأخرة 10 آلاف دولار أمريكي للمرتزق الواحد".

تركيا اسطنبول ليبيا سوريا

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