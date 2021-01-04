الحكومة الفلسطينية ترحب بتفاهمات إجراء أول انتخابات عامة منذ عام 2006

رام الله- (د ب أ):

رحبت الحكومة الفلسطينية اليوم الاثنين، بالتفاهمات المعلن عنها لإجراء أول انتخابات فلسطينية عامة منذ عام 2006، مؤكدة جاهزيتها للتحضير للعملية الانتخابية.

وقال رئيس الحكومة، في افتتاح اجتماع مجلس الوزراء في مدينة رام الله محمد اشتية، إن المجلس "يرحب بالتطورات الإيجابية على صعيد الانتخابات والمصالحة الفلسطينية المتمثلة بقبول حركة حماس إجراء الانتخابات بشكل متتالي".

وأشار اشتية إلى إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عقب تسلمه رسالة خطية من حماس، الشروع في بدء الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات العامة.

وأكد أن الحكومة "جاهزة لوضع كامل الإمكانيات والجهود خلال المرحلة المقبلة للتحضير لعملية انتخابية طال انتظارها".

وقال:"نريد من الانتخابات أن تكون خاتمة لفصل الانقسام من تاريخ شعبنا وبداية ديمقراطية تمنح دفعة لمؤسساتنا ولقضيتنا نحو تحقيق تطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".

وأضاف:"نرى في الانتخابات ركيزة للوحدة الوطنية ودرع لحماية مشروعنا الوطني وتحصين جبهتنا الداخلية وإعادة رسم صورة مشرقة عن وحدتنا الوطنية".

وكانت الرئاسة الفلسطينية أعلنت أول أمس السبت تلقي عباس رسالة خطية بموافقة حماس على إجراء انتخابات متتالية تشريعية ومن ثم رئاسية وصولا لانتخابات منظمة التحرير.

وظل الاتفاق على انتخابات متزامنة أو متتالية نقطة خلاف متكررة بين فتح وحماس في محادثاتهما لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.

ولم تجر أي انتخابات فلسطينية عامة منذ إجراء انتخابات المجلس التشريعي (البرلمان) مطلع عام 2006 التي فازت بها حماس فيما جرت قبل ذلك أخر انتخابات رئاسية وفاز فيها عباس.