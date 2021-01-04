أكثر الكلمات إنتشاراً

وحيد حامد السنة الجديدة 2021 لقاح كورونا أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا سد النهضة مذبحة شبرا الخيمة

العلا السعودية تستعد لاحتضان القمة الخليجية الـ 41

02:32 م الإثنين 04 يناير 2021
العلا السعودية تستعد لاحتضان القمة الخليجية الـ 41

السعودية

وكالات:

تستعد مدينة العلا التاريخية في المملكة السعودية لاحتضان القمة الخليجية الـ 41 الثلاثاء في قاعة "مرايا" على أمل رأب الصدع وترسيخ المصالحة بين دول الخليج وتعزيز التعاون فيما بينها.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن على طاولة المناقشات، التي ستستغرق يوما واحدا وتأتي في ظل وجود مؤشرات على توفر إرادة قطرية سعودية في تجاوز الخلافات، ينتظر أن تحضر بشكل رئيسي ملفات العلاقات مع إيران وبرنامجها النووي والشراكات الاستراتيجية الإقليمية والدولية، والتعاون الاقتصادي الخليجي، في ظل تحولات جيوسياسية عميقة تمر بها منطقة المشرق العربي والعالم.

وأكد أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية الكويت أن وساطة بلاده بين الدوحة ودول الجوار المختلفة معها بشأن العديد من القضايا أفضت إلى بوادر تؤكد حرص كل الاطراف على تحقيق "اتفاق نهائي" عبر "مناقشات مثمرة".

وتأتي هذه القمة الخليجية بعد مساع أمريكية لدفع دول مجلس التعاون الخليجي إلى وضع حد لأزمتها التي تدوم، بشكل خاص، منذ عام 2017 عندما قطعت كل من الرياض وأبو ظبي والمنامة والقاهرة علاقاتها بالدوحة.

السعودية مدينة العلا القمة الخليجية

الخبر التالى:

الصين تؤكد أنها منفتحة على التعاون الدولي بشأن لقاح كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 142187

    عدد المصابين

  • 113898

    عدد المتعافين

  • 7805

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 85239963

    عدد المصابين

  • 60291172

    عدد المتعافين

  • 1847708

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وفاة 5 أطباء بكورونا اليوم.. والنقابة: العدد يرتفع لـ 276 شهيدًا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا